Foto: HN – Lukáš Bíba Chceme být jiní snad ve všem, říká Petra Pecková po nástupu do čela Středočeského kraje.

Není to ideální nástup do funkce hejtmanky. Petra Pecková přebírá Středočeský kraj s rozpočtem o dvě miliardy nižším, než když ho začala řídit její předchůdkyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Úřad má pošramocenou pověst a Peckové stojí po boku nebezpečně široká koalice. Dosavadní starostka Mnichovic ale vše vidí optimisticky. "My to dáme, naše odlišné dresy nejsou problém," říká energicky.