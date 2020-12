O práci v Africe, dovozu potravin a výrobě cereálií mluvil Zdeněk Jahoda v podcastu Poprvé.

Ještě před rokem 1989 pracoval Zdeněk Jahoda ve společnosti, jež vyvážela stroje do Afriky. Firma Emco, kterou založil v roce 1990, dovážela ze Západu do Československa různé žádané zboží, mimo jiné i německé cereálie. Byl o ně takový zájem, že se v Emcu časem pustili do vlastní výroby. První pokusy proběhly v obyčejné domácí troubě.