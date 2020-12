Od gymnaziálních pokusů s batikovanými tričky se někdejší punkový baskytarista Ondřej Parpel dostal až k velkovýrobě fanouškovských předmětů. Oděvy, plakáty či hrnky s portréty akčních hrdinů i s logy slavných kapel si dnes u něj objednávají internetové obchody z celého světa. A hudba, se kterou úplně neskončil, hrála roli i v jeho byznysovém příběhu.

Mohl se živit hraním v pražské punkrockové skupině Jaksi Taksi. V 90. letech strávil Ondřej Parpel v kapele tři roky, před kariérou baskytaristy dal ale nakonec přednost podnikání. "Kluci to tehdy už chtěli dělat profesionálně, já se zase chtěl věnovat byznysu, takže jsme se dohodli a odešel jsem. Bylo to ale skvělý období," vzpomíná Parpel. Svého rozhodnutí nelituje, dnes vede firmu téměř s půlmiliardovými tržbami, která dodává zboží do největších světových e-shopů.