Foto: Profimedia Šoumen, který umí lidi strhnout. Ivan Bartoš (na snímku z roku 2017) dokázal podle zakladatele pirátské strany Jiřího Kadeřávka Piráty uhranout už v roce 2009, kdy ho zvolili předsedou.

Když v roce 2009 vznikla strana Pirátů, kdekdo to považoval za recesi. Dnes se vážně mluví o tom, že její odredovaný lídr Ivan Bartoš by se za rok mohl stát ministerským předsedou. Co všechno má za sebou svérázný databázový specialista, který halucinogenní svět technoparty vyměnil za neméně omamné prostředí politiky?