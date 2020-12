Jako zakládající partner advokátní kanceláře se Vratislav Urbášek přes den zabývá především a jen právem. Ale o čem si čte před spaním?

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Zrovna čtu Spolčení hlupců od Johna K. Toola. Je to knížka, kterou mi kdysi věnoval kamarád a teď se moc hodí. Uprostřed všech těch špatných zpráv je skvělé se občas prostě od srdce zasmát. Kromě toho mám na stole ještě knížku Mariána Jelínka s názvem Vnitřní svět vítězů. Na tu se právě chystám.

John Kennedy Toole: Spolčení hlupců, Argo, 2019 Foto: Nakladatelství Argo

Praktikujete ještě nějaké další "relaxační metody", jež zabírají na přepracování, stejně jako třeba na únavu z home-officu?

Čtenář jsem od mládí, takže se prostě snažím z toho dobrého zvyku nevypadnout. A zrovna teď, když jsou ostatní lákadla zavřená nebo omezená, na vás zase jako první vykoukne knížka. Ano, je to ideální forma odreagování.

Marian Jelínek: Vnitřní svět vítězů: Čím se nejlepší liší od průměrných, Grada, 2019 Foto: Nakladatelství Grada

Máte tedy nějaké osvědčené knihy, které vám vždy zvednou náladu? Anebo osvědčeného autora?

Právě Spolčení hlupců používám na obnovu vnitřního klidu v takových situacích, jaké v současné době prožíváme. Ale všeobecně platí, že na zlepšení nálady si nevybírám jen satirické knížky, fungují i naprosto odlišné tituly. Nedávno jsem třeba v knihovně "znovuobjevil" Miláčka od Guyho de Maupassanta. Úžasně napsané.

Guy de Maupassant: Miláček, Garamond, 2016 Foto: Nakladatelství Garamond

Existuje kniha, o níž víte, že si ji ještě v tomto životě musíte určitě přečíst?

Umění diplomacie, které sepsal Henry Kis­singer, a paměti Winstona Churchilla. Bohužel, s ohledem na rozsah obou publikací to ale budu muset ještě odložit. I když vlastně… Obě Epopeje − Přemyslovskou i Husitskou − od Vlastimila Vondrušky jsem si také i přes jejich značný rozsah se zájmem už přečetl.

Kterého autora byste rád pozval na hezký, skoro vánoční výlet do hor?

Docela rád bych se potkal s Ianem Flemingem, "otcem" Jamese Bonda. Možná se vám to bude zdát přízemní, ale mě fascinuje ten úžasný osud: kluk z bohaté rodiny, absolvoval prestižní školy, potom se dal na novinařinu a nakonec na špionáž. To přece stojí za to si poslechnout.

A se kterým autorem byste se nebál vydat třeba na týdenní "čundr" po zapomenutých místech v Česku?

Já bych se nebál, ale nevím, jestli by se nebál on. Můj kamarád Rostislav Křivánek je nejen vynikající spisovatel a dramatik, ale nadto tulák, který má úžasnou vlastnost najít na všem kolem nás vždy to krásné. Třeba fotky z jeho tuláckých výprav mě fascinují.