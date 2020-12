Foto: Galerie Václava Špály Skoro jako od Rubense. Miroslav Polách k ikonickým námětům evropského malířství přidává své verze. V případě obrazu Snímání kříže aktualizoval nejen podobu, ale také název.

Malíř Miroslav Polách se živil 17 let jako restaurátor. Dostal se do unikátních míst, která nyní zpracovává ve svých realistických obrazech. Díla z posledních tří let právě vystavuje v pražské Galerii Václava Špály.