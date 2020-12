Když přijde klient se svým příběhem, dá se téměř matematicky vypočítat, jak by měl návrh pro něho vypadat, říká Radim Malinić.

Vydal se do Anglie v roce 2000 s kytarou přes rameno a jedním kufrem v zavazadlovém prostoru autobusové linky spojující Prahu s Londýnem. Chtěl se zdokonalit v angličtině a probádat ostrovní scénu alternativní hudby. Nakonec v Británii zůstal a prosadil se jako grafický designér. Pracuje pro značky Nike, Decléor, Dolby, Světový fond na ochranu přírody (WWF) či americkou agenturu pro zahraniční pomoc USAID.

Než si Radim Malinić založil ve Velké Británii živnost a zůstal v zemi natrvalo, dva roky hlídal teenagery v rodině v anglickém Southamptonu na jihu země. Potom nastoupil do grafické firmy. Přes den pracoval pro ni, v noci na projektech pro vlastní klienty. Loga, plakáty, letáky a ilustrace Radima Maliniće od počátku vynikaly svěží originalitou a nápaditostí. Brzy se mu ozývali zákazníci z celého světa. Když se Malinićovi dařilo, přestěhoval se v roce 2009 do Londýna, kde koupil dům a založil rodinu. Své profesní i životní zkušenosti shrnul do série knih určených grafickým designérům i dalším lidem v tvůrčích povoláních. Přes internetové portály a v kamenných knihkupectvích se jich po celém světě zatím prodalo téměř 40 tisíc výtisků.