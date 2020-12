Francie

Paříž povolila vývoj odolných vojáků jako ze sci-fi filmu

Francouzská armáda může vyvíjet vylepšení, která pomohou vojákům k větší odolnosti vůči bolesti nebo stresu, či mechanická vylepšení jejich těl. Povolil jí to etický výbor ministerstva obrany. V praxi by mohlo jít například o užívání pilulek, které vojákům umožní vydržet dlouhou dobu beze spánku. Hypoteticky by mohl výzkum vést až k vytvoření bionických vojáků neboli bojovníků s implantovanými čipy či protézami fungujícími jako střelná zbraň. Takové úvahy se dosud objevovaly především ve sci-fi filmech.

Podle ministryně obrany Florence Parlyové Francie neplánuje v brzké době nasadit takové vojáky do boje, musí ale být připravená na to, když se podobným směrem vydají jiné státy.