V Nizozemsku jsou přitom kvůli nižším daním zaregistrovány takové giganty ruské ekonomiky jako internetový Yandex nebo největší ruský obchodní řetězec X5 Retail Group. Obavu mají také nizozemské banky.

Ruské ministerstvo financí pokračuje ve svém křížovém tažení proti daňovým rájům. Poté co se po několikaměsíčním jednání Moskva domluvila s Kyprem, Maltou a Lichtenštejnskem na změnách smluv o zamezení dvojího zdanění, přišla řada na Nizozemsko. Ministerstvo navrhovalo, aby všechny dividendy a procenta z půjček byly daněny 15 procenty. Jedinou výjimkou by byly dividendy veřejně obchodovaných společností, které by podléhaly pětiprocentní dani.

Nizozemci podle informací moskevského serveru VTimes žádali preference pro velké investory do ruské ekonomiky. Ruské ministerstvo financí oficiálně zveřejnilo návrh ukončení smlouvy.