Immortals: Fenyx Rising je jedna z posledních velkých her roku 2020. Příběh zasazený do světa řeckých bájí se inspiroval Zeldou pro Nintendo Switch i assassínskou sérií.

Napodobování je nejupřímnější formou lichocení, řekl výstřední anglický kněz a spisovatel Charles Caleb Colton − a ve studiu Ubisoft Quebec to vzali za své. Poté co dokončili hru Assassin's Creed Odyssey, se rozhodli zkusit něco jiného, odlehčenějšího. A protože jejich oblíbenou hrou byla Zelda: Breath of The Wild pro Nintendo Switch a měli hlavu plnou řeckých mýtů, spojili inspiraci od Nintenda s vlastní látkou. Tak vznikli Nesmrtelní: Fenyxův vzestup.