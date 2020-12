Až v posledních letech věda přesněji zachycuje a dokládá, jakým způsobem jazyk ovlivňuje lidské myšlení.

Představte si jednoduchý obrázek zachycující dvojici kráčející směrem k domu. Co vás napadne jako první? Že prostě jdou dva lidé? Nebo máte tendence ještě doříct, kam míří? Pokud je vaším jazykem čeština nebo němčina, pravděpodobně si vyberete druhou variantu. Češi a Němci totiž mají při popisu nějaké události silné tendence děj dokončovat, na událost vždy nahlížejí jako na celek. Zatímco Angličané nebo Rusové nic neinterpretují, děj nedokončují a stručně popíší, co vidí. Alespoň to zjistila vědecká studie z roku 2003.