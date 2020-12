Eva Kučmášová je nejvýše postavenou ženou v topmanagementu firmy Canon EMEA. Pracuje teď ještě z domova a relaxuje jízdou na koni a – četbou.

Které knihy máte na nočním stolku?

Na mém nočním stolku nechybí nikdy detektivky a také je tam vždycky trocha romantiky. Momentálně tam zabírá největší místo trilogie od Samuela Bjørka. Skládá se ze tří románů − V lese visí anděl, Sova a Clona. A mimochodem, chci si je přečíst už proto, že grafiku celého souboru má na svědomí můj kamarád. A pak na nočním stolku leží ještě Kavárna U Anděla, kterou napsala Anne Jacobsová. Tuhle knížku jsem právě dočetla.

Samuel Bjørk: Clona, Plus, 2019 Foto: Nakladatelství Plus

Předpokládám, že jste ještě na home officu. Máte vůbec čas a chuť si v tomhle podivném čase číst, anebo praktikujete spíše jiné relaxační metody?

Naopak, nyní mám na čtení více času než obvykle. Také je to příjemná změna oproti on-line vyučování a sezení před počítačem na home officu. Knížky kombinuji pak hlavně s ježděním na koni a procházkami se psem. To je příjemný relax.

Anne Jacobsová: Kavárna U Anděla – Osudová léta, Ikar, 2020 Foto: Nakladatelství Ikar

Takže máte také v záloze dva tři knižní tituly, o nichž víte, že pomáhají i v té nejtěžší situaci?

Jsem velký milovník zvířat, a tak již od dětství mám ráda knihy Jamese Herriota a Dicka Francise. Ty mi vždy zvednou náladu. A protože mám také v oblibě detektivky, pomáhá mi samozřejmě za všech okolností i Hercule Poirot.

Kniha psychologie, Universum, 2019 Foto: Nakladatelství Universum

Existuje kniha, kterou jste zatím nečetla, ale víte, že si ji určitě v tomhle životě musíte přečíst?

Vzhledem k tomu, že často kupuji knihy podle obalu, mám víc titulů, které bych chtěla především dočíst. Jako první v pořadí je to pak Kniha psychologie, kterou jsem už mnohokrát rozečetla, ale nedošla nikdy na konec. Psychologie je velmi zajímavý obor, možná více "sexy" prezentovaný, než jaký pak ve skutečnosti je.

Se kterým autorem byste ráda zašla na kávu či sklenku dobrého vína, anebo si s ním povídala alespoň přes Skype?

Asi by to byl Jo Nesbø. Zajímalo by mě, kde bere inspiraci pro tolik temnoty, a přesto ji dokáže vyprávět tak, aby byla poutavá a neděsila.

A se kterým autorem byste konečně zase ráda vyrazila za oceán a celých deset dvanáct hodin si s ním povídala? Anebo byste si s ním troufla i ztroskotat na pustém ostrově?

Tak na ostrově určitě s nikým ztroskotat nechci. Ale se zakladatelem Magnesie Litery Pavlem Mandysem bych aspoň ten dlouhý let za moře určitě zvládla.