Brněnská kapela Květy završila druhou dekádu své existence výjimečnou deskou. Odhalené emoce se na ní potkávají s barvitými metaforami a nezvykle přímočarými kytarami. I nadále si skupina hýčká unikátní zvuk.

První a poslední skladba na novém albu Květů se od sebe nemohou lišit výrazněji: úvodní singl Do tmy, poháněný paranoidní rytmikou, vykresluje osobní i kolektivní budoucnost v zašedlých barvách a nedává žádný prostor pro náznak optimismu. V závěrečné písni Zkouška sirén naopak frontman a textař Martin Kyšperský ukazuje, s jakou samozřejmostí umí zachytit prchavost a euforii počínající zamilovanosti. To, co se na desce odehrává mezi těmito dvěma skladbami, pak pokrývá téměř celý zbytek pomyslného emočního spektra.