Žebříček poradenské firmy Deloitte o nejrychleji rostoucí mladou firmu ve střední Evropě měl loni i letos stejného vítěze: málo známou pražskou firmu FF Trader. Stojí za ní dva burzovní nadšenci, kterým se na účtech točí stamiliony korun a přes jejich platformu investují tisíce lidí po celé planetě.

Marku Vašíčkovi a Otakaru Šuffnerovi chodí děkovné e-maily z celého světa. Nejvíc je potěší ty z Afriky nebo z Indie. "Není to dlouho, co nám napsal klient z Nigérie, že jsme mu změnili život. Vydělal si v přepočtu stovky tisíc korun, což jsou na rovníku naprosto zásadní peníze," vypráví osmadvacetiletý Vašíček. Jeho o dva a půl roku starší společník dodává: "Největší odměna, jakou jsme kdy posílali, ale šla do Británie, bylo to kolem 50 tisíc liber, tedy asi 1,5 milionu korun."