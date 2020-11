Sociální síť pro básníky Poetizer získala 70 milionů na rozvoj od Karla Janečka. Už teď ji používá 120 tisíc lidí. A její spoluzakladatel Lukáš Sedláček vidí, že poezie zažívá renesanci. Teď musí investorům ukázat, že tento zájem umí přetvořit ve výdělečný byznys.

Když jsem tě poprvé uviděl, mé oči byly plné lásky. Tu jsem ti náhle záviděl, tvé krásné vlásky." Tyto verše napsal Lukáš Sedláček − spoluzakladatel sociální sítě pro básníky Poetizer −, když mu bylo deset let. V té době začal jeho vztah k poezii, který se před pár lety zhmotnil v projekt Poetizer, na němž publikovalo své básně přes 120 tisíc lidí z celého světa. A nedávno získal tento start-up 70milionovou finanční injekci na rozvoj od miliardáře Karla Janečka. "Je asi otázkou definice, kdo je básník. Neexistují autority, které by to definovaly. Pokud bereme poezii jako snahu určitými slovy vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocit, pak už to může být považováno za poezii," tvrdí Sedláček, podle něhož se básníkem může stát každý.

HN: Kdy jste naposledy napsal báseň?

Už jsou to asi dva roky.