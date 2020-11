V obchodě se suvenýry u Bílého domu přesunuli zboží s prezidentem Donaldem Trumpem do zadních regálů. Trump ale svoji prohru nikdy, nikdy nepřizná. Pamatujte si to!

Ten úlevný výdech možná slyšel i Donald Trump v Bílém domě. Ostatně z obchodu se suvenýry na 15. ulici v centru Washingtonu je to do oválné pracovny, co by kamenem dohodil. Už přes 40 let tento obchod s názvem White House Gifts odráží střídání stráží v úřadě prezidenta. Teď už jsou jeho prodejní pulty a police plné hrníčků, kravat a ponožek s portrétem Joea Bidena a dívčích trik s nápisem "Kamala je moje VP". A samozřejmě nechybí "bobbleheads", umělohmotné postavičky, kterým se na drátku legračně bimbají předimenzované hlavy. Do zadních regálů se naopak přesunulo zboží s Donaldem Trumpem, už je "on sale", zlevněno o 75 procent.