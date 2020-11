Největší vesmírná raketa historie poprvé poletí už příští rok. Loď Orion, kterou ponese, však bude zatím bez posádky. Za čtyři roky by měla pomoci vrátit Američany na Měsíc.

Americká NASA se chystá na jedny z nejdůležitějších testů vesmírných technologií za několik posledních let. Za dva až šest týdnů by měla provést poslední dvě zkoušky nové nosné rakety SLS (Space Launch System neboli systém pro vypouštění do vesmíru). Při testech se do nádrží rakety poprvé natankuje palivo − tekutý kyslík a vodík. Následně by měl proběhnout zkušební zážeh celkem čtyř hlavních raketových motorů.