Finančník Jho Low zosnoval loupež století: z malajsijského státního fondu vyvedl na soukromé účty miliardy dolarů. Muž, jenž zmizel neznámo kam, do skandálu namočil politiky i hollywoodskou smetánku. A také mocnou banku Goldman Sachs, která teď musí zaplatit pět miliard dolarů.

Jestli se ptáte, zda to všechno bylo legální, tak do pr***e jasně, že absolutně ne! Ale hodí nám to víc peněz, než kolik vůbec umíme utratit," říká finančník Jordan Belfort ve filmu Vlk z Wall Street. Snímek Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem v hlavní roli diváky fascinuje stamilionovými obchody a extravagantními večírky plnými sexu a drog. Kariéra cynického burzovního podvodníka Belforta ale bledne ve srovnání s příběhem peněz, které film financovaly. Do možná největšího tunelu v dějinách mezinárodních financí se totiž zapletl jak Hollywood a jeho celebrity, tak bývalý premiér Malajsie. A nedávno došlo i na vlivnou americkou investiční banku Goldman Sachs, která bude platit rekordní pokutu.