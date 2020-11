V květnu Tarek Müller za About You předal jako dar 50 000 roušek pro hamburské školáky. Předání byl přítomen Ties Rabe, senátor za SPD (vlevo).

Už jako student gymnázia propadl internetu a hlavně se na něm brzy naučil vydělávat slušné peníze. Dvaatřicetiletého Tareka Müllera, který založil a řídí módní e-shop About You působící v 21 evropských zemích, časopis Der Spiegel označil za nejznámější tvář německého digitálního byznysu. Akcie firmy nyní hodlá veřejně nabídnout na burze.

Podnikání se stalo součástí mého života. Určitě to zní směšně, ale obchod je prostě vášeň, bez které by byl celý můj život naprostá nuda," vysvětlil v roce 2006 v e-mailu svým rodičům, proč opouští gymnázium, Tarek Mülller, zakladatel společnosti About You, on-line prodejce módního zboží, a dnešní předseda jejího představenstva. Aspoň tak to líčí na svých webových stránkách a vypráví v rozhovorech.