Špičky ODS litují, že Trump prohrál americké prezidentské volby. Prý měl v zahraniční politice i v ekonomice úspěchy. Je to nepochopitelný postoj. Připomeňme si, jak Trump čtyři roky ohrožoval českou bezpečnost i českou ekonomiku. Joe Biden je pro Česko ve všech směrech lepší volba.

Skutečnost, že se do Donalda Trumpa zamiloval Miloš Zeman, nemohla nikoho překvapit. Zeman nemá žádné principy ani skrupule a bez mrknutí oka by byl schopen na své chalupě na Vysočině ubytovat migranty, kdyby z průzkumů vycházelo, že si to voliči přejí. Stejně tak není překvapující, že Trumpa vždy chválil i Andrej Babiš. Ohledně principů je na tom podobně jako český prezident. A navíc mezi jeho silné stránky rozhodně nepatří znalost mezinárodního dění. Co ale zaráží, je míra, s jakou si Trumpa oblíbila část českých konzervativců, především ODS. I lidé v zahraniční politice nepochybně velmi kompetentní a po světě rozhlédnutí jako předseda strany Petr Fiala a europoslanec Alexandr Vondra tvrdí, že by raději volili Trumpa než jeho soupeře Joea Bidena. Nepochopitelné. Kdyby byl Trump další čtyři roky americkým prezidentem, bylo by to proti bezpečnostním i ekonomickým zájmům Česka.