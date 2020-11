Na světě existují dvě jistoty, které se pravidelně opakují: že každé ráno vyjde slunce, a že když Lenka Dusilová vydá nové album, získá Anděla. K této ceně nejspíš zpěvačka a skladatelka směřuje také s novinkou Řeka.

Kdysi to byl především hlas Lenky Dusilové, který v jednoduchých, ale výrazných písních magneticky přitahoval pozornost. Třeba v rockové Americe, natočené členy skupiny Lucie ke stejnojmennému filmu. Ačkoliv v tomto hitu první poloviny 90. let účinkovala Dusilová jen jako doprovodná vokalistka, vstoupila jím po éře v teenagerské skupině Sluníčko do "velké" pop-music, kde následně získala renomé. Podobně na počátku nového století zářila v jiskřivých Proměnách lidového Čechomoru v nejslavnějším období této kapely.