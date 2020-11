Ve speciálním obleku se proletěl nad egyptskými pyramidami i peruánskou plání Nazca. Belgičan Cedric Dumont má překonávání strachu v krvi. A také o něm přednáší a pomáhá tak firmám i jejich zaměstnancům být produktivnější. Doba covidová je podle něj jako zrozená pro riskování i pro to si říct, kdo jsme a kam jdeme.

Postavit se na hranu střechy mrakodrapu nebo skalního útesu a skočit dolů. Pro většinu lidí těžko představitelný krok, protože strach by jim nedovolil se odrazit. Ne tak pro Belgičana Cedrica Dumonta. Od poloviny 90. let, kdy s parašutingem a extrémními seskoky začal, má za sebou tisíce volných pádů − z části v dresu týmu dobrodruhů sponzorovaných Red Bullem. O překonávání strachu a soustředění proto něco ví a přednáší o tom po celém světě. Kvůli koronaviru ovšem distančně a on-line. Tak ostatně vystoupí příští týden i na pražské konferenci Envision Forum 2020.

HN: Stěžejním tématem vašich přednášek je překonávání strachu. To je v době covidové pandemie poměrně aktuální. Co si z toho berete pro sebe?

Předně nemáme na výběr. Pandemie uspíšila řadu změn a musíme se jim přizpůsobit. Otázkou není zda, ale kdy a jak. Všichni jsme ve stresu, prožíváme emocionální horskou dráhu. Také já − v jednu chvíli mám pocit, že dokážu cokoli, druhý den si ale říkám, co se to sakra děje. Je to logické, nemáme nad tím žádnou kontrolu. Je ovšem skvělý čas na to, zkusit najít motivaci a to, co nás opravdu pohání. Najít vášeň. Máme příležitost být více vybíraví v tom, co budeme dělat. Aby nedošlo k mýlce, na momentální situaci neshledávám nic pozitivního, víc než kdy dřív platí, že přežijí jen ti nejsilnější. Jak v byznysu, tak v životě. Je to fakt, který musíme akceptovat, stres a strach ze změny, z transformace, strach z chyb. Zásadní je být odolní, protože každý den čelíme nějaké formě strachu, nyní ve větší míře než dřív. S tím, co se stalo, už nic neuděláme, pokud se ale zaměříme na naše silné stránky, na naše kompetence, můžeme věci dostat pod kontrolu a změnit vnímání situace, v níž jsme se ocitli. Říká se tomu kognitivní reframing. Z dnešní situace můžeme vyjít mnohem silnější, samozřejmě pokud ji přežijeme ekonomicky i mentálně.

HN: Kromě překonávání strachu často zdůrazňujete i potřebu zůstat pozitivní a být zatvrzelý, aby se člověk prosadil, stal se produktivnější a šťastnější. Lze to aplikovat také na koronavirovou krizi?