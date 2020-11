Nizozemsko

Van Goghovy záchvaty vyvolávala nucená abstinence

Psychické problémy slavného nizozemského malíře Vincenta van Gogha byly zřejmě způsobeny jeho nucenou abstinencí. Podle studie publikované na stránkách International Journal of Bipolar Disorders měl umělec dva po sobě následující psychotické záchvaty při pobytu v nemocnici, kam se dostal poté, co si v roce 1888 uřízl ucho. Vědci u něho zároveň vyloučili schizofrenii. Napsal o tom italský deník Corriere della Sera. Podle studie odborníků z Univerzitního lékařského centra v nizozemském Groningenu mohla být nucená abstinence příčinou psychických potíží malíře, který se v roce 1890, ve věku sedmatřiceti let, zastřelil. Vědci zkoumali všechny možné psychické poruchy, kterými mohl van Gogh trpět, a to na základě analýzy jeho 902 dopisů, z nichž 820 bylo adresováno bratru Theovi, a na základě záznamů lékařů, kteří malíře léčili.

Vesmír

Musk dostal do vesmíru kosmonauty i s Baby Yodou. Piloti nebyli třeba

K mezinárodní vesmírné stanici v úterý doputovala první plnohodnotná mise soukromé společnosti. Firma Space X vizionáře Elona Muska tam na palubě své vesmírné lodi Crew Dragon vynesla čtyřčlennou posádku.

V ní byl například Victor Glover, první Afroameričan, který zůstane na stanici několik měsíců. Astronauti vzbudili pozornost i tím, že si na palubu vzali jako maskota postavičku Baby Yody ze sci-fi seriálu Mandalorian. Sedmadvacet hodin dlouhý let, který podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír zahájí novou éru spojení s vesmírnou stanicí, řídil autopilot. Posádka ale mohla v případě nouze převzít nad řízením kontrolu.