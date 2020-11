Skupina "socialistických" demokratických kongresmanek, do které kromě Ocasio-Cortezové patří Ilhan Omarová, Rashida Tlaibová a Ayanna Pressleyová, po volbách posílí.

Jednatřicetiletá americká kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová nedává spát republikánům ani demokratům. Pro ty první je rudým monstrem, pro ty druhé symbolem nespokojené dravé generace. A pro nového amerického prezidenta Joea Bidena představuje žena zvaná AOC a její parta výzvu větší než všichni republikáni dohromady.

Je sobota 7. listopadu a Joea Bidena právě přední americká média prohlašují za oficiálního vítěze prezidentského klání, v němž porazil Donalda Trumpa. V čase oslav u demokratů a zpytování u republikánů pokládá reportér deníku New York Times Astead W. Herndon diktafon před mladou tmavovlasou ženu s vizáží modelky, která okamžitě spustí: "Už dva roky dělám to, že sesazuju z funkcí zasloužilé demokraty. Dva roky bojuju proti kampaním, které pořádá demokratická centrála. Tak jsem se dostala do Kongresu. Takže já vím dost o tom, v čem jsou demokratické kampaně slabé." Slova ambiciózní republikánské političky burcující spolustraníky, že je třeba začít se chystat na další volby?

Omyl, drsná kritika jde z úst demokratky. Jedné z nejúspěšnějších, nejviditelnějších a také nejlevicovějších, které kdy ve Washingtonu seděly. Alexandrie Ocasio-Cortezové, jednatřicetileté poslankyně, jež právě suverénně obhájila svůj mandát ve Sněmovně reprezentantů a která reprezentuje názorový proud, jenž pro Bidenovo prezidentství představuje větší výzvu než všichni republikáni dohromady.