Politici s autoritářskými sklony prožívají ztrátu moci jako totální ponížení. Jsou schopni popřít realitu, uvěřit vlastním výmyslům o zradě a podvodu, udělat pro udržení v úřadu cokoliv. V obměnách volají: "Nikdy neodstoupím, nech si to všichni zapamatují." Demokratický systém naštěstí má cesty, jak se ubránit.

Co se to vlastně děje ve Spojených státech? Jak je možné, že v zemi označované za vzor demokracie odmítá poražený prezident Donald Trump uznat výsledek voleb a umožnit tak bezproblémové předání moci? Právě respekt k vůli voličů a poklidné předání moci je znakem skutečně funkčních demokracií. Na situaci podobné té v USA jsme zvyklí spíše ze zemí, které jsou demokraciemi křehkými či jen formálními, například v Africe nebo ve Střední Asii. Co se stalo, že do USA dorazily zvyklosti země, odkud pochází Borat? A nehrozí něco podobného v budoucnu i u nás?

Zajímavý pohled nabízí profesorka Newyorské univerzity Ruth Ben-Ghiatová. Nejde podle ní o problém systémový, ale psychologický − závislý na osobě lídra, o kterého se jedná. V čerstvé knize Strongmen: Mussolini to the Present sepsala Ben-Ghiatová cosi jako "kuchařku", podle níž fungují politici se sklonem k autoritářství − například Viktor Orbán, Silvio Berlusconi či Donald Trump.