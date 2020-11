V magazínech pro podnikatele se občas objevují články o harmonickém soužití manželů či generací v rodinných firmách. Skutečnost ale někdy může být jiná. I podnikatelé jsou jen lidé a život přináší vztahové či zdravotní peripetie, s nimiž otcové zakladatelé nepočítali. Přinášíme příběhy dvou majitelů, kteří krizi ustáli.

Rozvod je vždycky hodně nepříjemná záležitost. A když kvůli němu člověku hrozí, že přijde o sto milionů korun a bude muset položit rodinnou firmu, bolí ještě o dost víc. Milan Jelínek vybudoval od nuly úspěšnou společnost, ale krátce poté, co oslavil dvacet let od jejího založení, se začal o budoucnost podniku obávat. Nemohly za to ekonomické problémy, ale krize vztahu s jeho tehdy v pořadí druhou manželkou. A následující zdlouhavé a zraňující rozvodové řízení.