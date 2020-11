Bolívie

Exprezident Morales je zpět. Návrat do politiky není jistý

Po ročním pobytu v exilu se v pondělí do rodné Bolívie vrátil exprezident Evo Morales. Vítaly ho tisíce příznivců. Přijel krátce poté, co se úřadu prezidenta ujal jeho spojenec a bývalý ministr hospodářství Luis Arce. Pěstitel koky Morales byl prvním indiánským prezidentem v dějinách Bolívie, které vládl téměř 14 let. Během této doby země prožívala období ekonomického růstu, které táhl komoditní boom − prodej zemního plynu, zlata a zinku. Morales toho využil a investoval do rozvoje zdravotnictví, dopravy či školství. Kritici mu však vyčítají sklon k autoritářství. Zemi opustil poté, co zvítězil ve volbách, které opozice i mezinárodní pozorovatelé označili za zmanipulované.

Zda se v budoucnu opět vrátí do politiky, není zatím jasné.