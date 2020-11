Jiří Wald založil a 25 let řídil firmu Mucos Pharma CZ, přitom finančně podporoval mnoho kulturních projektů v Česku i ve světě. Dnes vydává knihy.

Které knihy máte na nočním stolku?

Jarní lockdown mi umožnil vrátit se k archivu mého pradědečka, profesora Františka Walda, významného českého fyzikálního chemika. A při této práci jsme se dostal znovu ke jménům lidí, kteří byli s rodinou nějak spojeni − a také tedy k řadě knížek: Ano, Masaryk od Zdeňka Mahlera, velmi upřímné Vzpomínky od Otty Wichterleho a Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích od Květoslavy Stejskalové a kolektivu. Podařilo se mi také vydat poslední díl z trilogie o profesoru Waldovi a celý soubor zveřejnit zdarma na internetu.

Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk, Sláfka, 2007 Foto: nakladatelství Sláfka

Takže knížky si ordinujete i teď jako lék na izolaci, v níž jsme se ocitli?

Čtení odvádí pozornost od zpráv, které teď žádnou radost nepřinášejí. Kombinuji to s filmy, především veselými, a audioknihami. Těším se na nového Borata a zase mě rozesmál Mr. Bean.

Především ale doporučuji radovat se z mála. Večer se těšit na první ranní kávu, ráno na večerní skleničku vína a vidět to krásné, co nám zůstává skrze každodenní starosti skryto.

Ann Coulter: If Democrats Had Any Brains, They’d Be Republicans, Crown Forum, 2007 Foto: nakladatelství Crown Forum

A kdybyste přesto měl teď doporučit dvě zaručeně "léčivé" knihy…

Alchymista od Paula Coelha − to je velké moudro srozumitelně napsané a mimochodem také výborně namluvené jako audio­kniha Markem Ebenem. A vnoučatům, třeba i přes telefon či Skype, doporučuji číst pohádky, aby další generace uměla rozeznávat mezi dobrem a zlem.

Daniel Prokop: Slepé skvrny, Host, 2020 Foto: Nakladatelství Host

Máte ještě jiného oblíbeného spisovatele, k němuž se rád vracíte?

Jan Amos Komenský a jeho Labyrint světa a ráj srdce. Mám už malou sbírku vydání − poslední je z roku 2013, ilustrované Miroslavem Huptychem, nejstarší vyšlo v roce 1862 v Litomyšli.

Kterou autorku byste rád − kdyby to tedy bylo možné − pozval na skleničku dobrého vína do některé z pražských kaváren?

Před 12 lety jsem si v New Yorku na letišti koupil rudě zbarvený paperback s provokativním názvem If Democrats Had Any Brains, They'd Be Republicans, bestseller od Ann Coulterové, krajně pravicové americké spisovatelky, právničky a komentátorky. Tehdy vyhráli volby demokraté a k mé radosti se vlády ujal Barack Obama. S odstupem let a v současném kontextu bych se rád autorky zeptal, kam se poděly konzervativní hodnoty amerických republikánů.

A se kterým spisovatelem byste rád podnikl cestu kolem světa?

Nevím, jestli bych rovnou jel na cestu kolem světa, ale rád a dlouze bych si popovídal se sociologem Danielem Prokopem o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách nejen české společnosti. Tedy o tématech, o nichž píše v knize Slepé skvrny.