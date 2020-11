Před sedmi lety Glenn Greenwald otřásl světem, když zveřejnil dokumenty odhalující, že americké tajné služby mohou odposlouchávat kohokoliv na světě. Původně právník a poté novinář dnes kritizuje média, jež se podle něj zaprodala, když začala naslouchat CIA. Někdejší miláček levice krátce před volbami dokonce některá z nich osočil, že nadržují Joeu Bidenovi.

Matthew Hale je americký neonacista a fanatik, který v 90. letech minulého století obnovil náboženskou sektu World Church of the Creator (česky volně přeloženo jako Stvořitelova světová církev). Ta hlásala antisemitismus, nadvládu bělochů a nevyhnutelnost rasové války. Své názory neopustil, jen už je šíří zpoza vězeňských mříží, kde má zůstat nejméně do roku 2037 − FBI ho usvědčila, že chtěl nechat zabít soudkyni, která šla jeho spolku po krku.