Belgičtí výrobci považují čokoládové bonbony za nepostradatelné zboží v časech pandemie. Podle nich jsou pralinky tou nejlepší psychoterapií.

Belgie se ponořila do druhé celonárodní karantény a na měsíc se zavřely obchody i služby s výjimkou těch, které nabízejí "nepostradatelné" zboží nebo servis. Podobně jako v Česku mezi ně patří potraviny, drogerie, lékárny nebo obchody pro domácí mazlíčky. Ze služeb to odnesli kadeřníci či kosmetičky. Zůstaly ovšem otevřené belgické pralinkárny. Na sociálních sítích to vyvolalo živou diskusi o tom, že si tamní výrobci pralinek vyložili kolonku "potraviny" mezi oficiálními výjimkami po svém, ačkoli je jasné, že čokoládové bonbony nepatří mezi produkty, bez kterých by člověk neuvařil večeři.