Řídí nakladatelství Euromedia Group, a tak není divu, že Antonín Kočí čte především knížky se "značkou" Odeonu. Jsou ale také výjimky potvrzující pravidlo.

Které knihy máte na nočním stolku?

Knihu Myly Goldbergové Pastva pro oči. Je to fiktivní příběh ženy, jejíž matka byla skvělou fotografkou. Na základě matčina archivu teď dcera rekonstruuje jejich život v New Yorku od 50. do 70. let minulého století. Nikdy bych nevěřil, že mě bude tak bavit kniha složená téměř jen z popisků k fotografiím. Autorce se podařilo do ní dostat tolik lásky a něhy!

Myla Goldberg: Pastva pro oči, Odeon, 2020 Foto: nakladatelství Odeon

Co jste četl, když jsme se na jaře poprvé nedobrovolně ocitli na home officu?

Švába od Iana McEwana, což je kniha o britském ministerském předsedovi, v něhož se proměnil šváb − tedy jde o obrácený proces než u Kafky. Je to alegorie na brexit, ale kniha u nás vyšla právě v době, kdy současný pán v Downing Street 10 onemocněl covidem. Tím text dostal ještě další konotace… Mimochodem, Iana McEwana uznávám už od vydání jeho Betonové zahrady.

Ian McEwan: Šváb, Odeon, 2020 Foto: nakladatelství Odeon

Objevil jste v poslední době také nějakého zajímavého, ale dosud neznámého autora?

Klára Vlasáková napsala knihu s prvky sci-fi a nazvala ji Praskliny. Tento žánr moc nevyhledávám, ale zaprvé − autorka v knize tak trochu předpověděla dnešní "koronavirovou blbou náladu". A zadruhé − je to skvělá sociologická výpověď o naší společnosti. Jestliže první kniha dopadla tak dobře, budu se těšit, čím nás Vlasáková překvapí příště.

Klára Vlasáková: Praskliny, Listen, 2020 Foto: Nakladatelství Listen

Ze které knihy jste v poslední době měl zvláště radost?

Z knihy Roberta Šlachty a Josefa Klímy, kterou jsme vydali pod názvem Šlachta − třicet let pod přísahou. Její vydání bylo naplánováno na jaro a my jsme si tehdy řekli, že nebudeme čekat, až se v květnu otevřou obchody. A rozhodně nelitujeme. Také se nám povedlo načasovat start nové značky Témbr pro audioknihy. Slavily úspěch už na jaře díky možnosti koupit si je a stáhnout přes internet a pokračují ve skvělých prodejích i nadále. Je vidět, že přibývá lidí, kteří knížky čtou nejen na papíře.

Kterou autorku byste pozval na sklenku vína, až se zase otevřou restaurace?

Asi Báru Nesvadbovou. Jsme sice spolužáci ze žurnalistiky, ale na fakultě jsme se jen míjeli. Teď zjišťuji, jak je sečtělá a co všechno dělá pro lidi kolem sebe, nejen ve své Be Charity, ale také v běžném životě. Smekám! Zeptal bych se jí, jak to všechno stíhá a přitom dokáže být stále tak dobře naladěná.

A se kterým autorem byste rád absolvoval pěší vandr kolem Česka, když s cestováním je to teď tak komplikované?

Mám dalšího spolužáka − pro změnu z tělovýchovné fakulty − Honzu Hocka. Ten dlouhá léta jezdí po celém světě, ale velmi dobře zná i Českou republiku. Také skvěle fotí a píše knihy o cestování. Takže témat bychom na tom vandru měli spoustu. Ptal bych se ho na zajímavé tipy − kde je krásně, kde zatím není tolik lidí, aby si člověk mohl přírodu užít.