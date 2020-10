Jak minimalizovat kontakt s klientem? Otázka, na kterou hledaly odpověď všechny pojišťovny v době první vlny pandemie. Do popředí se dostávaly moderní technologie − smlouvy se sjednávaly na dálku, prostřednictvím internetu nebo telefonicky. "Řada věcí týkajících se digitalizace sice fungovala už před pandemií, ale koronavirus a události s ním spojené nám daly do jisté míry ultimátum a my museli rychle uvést do života i projekty, na které by přišel čas až za několik měsíců," říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali Česká pojišťovna. Zrychlení digitalizace přitom potvrzují i další pojišťovny.

Stačí ukázat vůz na videu

Největší změny bylo možné vidět u řešení pojistných událostí. Škody šlo nahlásit telefonicky a on-line sledovat jejich průběh. Komunikace probíhala většinou na dálku, u menších škod posílali klienti fotografie a ve chvíli, kdy byla potřeba prohlídka vozidla technikem, dodržovala se přísná bezpečností opatření. Samozřejmostí bylo nošení roušek, používání dezinfekčních přípravků a dodržování rozestupů.

Některé pojišťovny šly ještě dál a nabídly klientům možnost videoprohlídek, při kterých se zjišťovala škoda na vozidle za pomocí videohovoru přes mobilní telefon. "Současné technologie snímání obrazu jsou už na takové úrovni, že záznamy z videoprohlídek jsou zcela srovnatelné s těmi provedenými na místě," vysvětluje Marek. Také Kooperativa aktuálně spouští prohlídky na dálku, kdy klient dostane odkaz, jehož prostřednictvím se propojí s technikem, a pomocí mobilního telefonu snímá prohlíženou věc. Technik ho instruuje a sám si v aplikaci ukládá fotky.

Stojící vozidlo je méně rizikové

Nešlo ale jen o nárůst komunikace na dálku. Uniqa pojišťovna například zdarma prodloužila dobu poskytnutí náhradního auta o 50 procent, tolerovala prošlou STK, zjednodušila utlumení povinného ručení po dobu neužívání vozidla, posílala zelené karty e-mailem a umožňovala sjednání pojištění auta bez podpisu. Česká podnikatelská pojišťovna zase krátkodobě zavedla covidovou slevu, kterou spojila s podporou nové technologie sjednávání pojištění na dálku. Výhodu měli i lidé s autopojištěním, u kterého je jeho výše závislá na počtu ročně ujetých kilometrů.

"Toto pojištění oceňují motoristé zejména nyní, kdy jich mnoho přestalo používat auto. Vozidlo, které stojí, je méně rizikové," vysvětluje mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek. Zajímavá jsou i čísla, která v sektoru autopojištění rezonovala při první vlně pandemie. "Zaznamenali jsme strmý pokles odbytu autopojištění a snížení pojistných událostí. Nicméně těch nejtěžších, s újmou na zdraví, naopak přibylo, protože volné silnice sváděly k větší rychlosti. Po obnově provozu země byly silnice naopak plnější, protože řada lidí dávala přednost individuální dopravě," říká Ladislav Gela, vedoucí fleetového pojištění Uniqa. Propady obchodů v souvislosti s koronavirem hlásí i jiné pojišťovny. Například skupina Axa zaznamenala začátkem omezení pokles havarijního pojištění o 20 procent a povinného ručení o 29 procent.

