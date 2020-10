Počet elektromobilů na světových silnicích loni překročil hranici sedmi milionů. Pojišťovny proto musí řešit, jak nastavit sazby povinného ručení a havarijního pojištění u stále oblíbenějších bateriových aut a neprodělat na tom. V Česku se jen za první tři čtvrtletí letošního roku prodalo 1732 elektromobilů, což je o 195 procent více než ve stejném období předchozího roku. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Tento počet se navíc bude zvyšovat, pro automobilky je totiž letošek prvním rokem, kdy musí plnit limity oxidu uhličitého.

Pojištění s řadou parametrů

Povinné ručení je zákonnou povinností každého vlastníka motorového vozidla, bez ohledu na to, zda jezdí na benzín, naftu, plyn či elektřinu. Většina pojišťoven proto dokáže pojistit všechny sériově vyráběné elektromobily, a pokud klient dostatečně porovnává nabídky, může se dostat na ceny, které jsou srovnatelné s těmi u konvenčních vozů. Někdy třeba i na méně než 2000 korun ročně.

Při stanovování cen pojištění elektromobilů používají pojišťovny komplexní výpočet, který obsahuje celou řadu vstupních parametrů, jako jsou výkon, hmotnost, značka, pořizovací cena, stáří vozu, počet najetých kilometrů, ale také údaje o klientovi − jeho věk, historie pojistných událostí či kde s autem jezdí. "Rozhodujícím ekvivalentem při stanovení ceny pojistného je především výkon elektromotoru s vazbou na celkovou hmotnost vozidla," doplňuje Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Obecně si majitelé bateriových aut musí připlatit o trochu více než ti, kteří stále ještě holdují naftě a benzínu. Důvodem je především vyšší pořizovací cena elektromobilů, která se promítá do ceny havarijního pojištění.

Roli při cenotvorbě hrají i další faktory, třeba ty environmentální, kdy některé pojišťovny berou v potaz bezemisní provoz elektromobilů. "Kvůli jejich složitějším technologiím jsou u nich škody výrazně vyšší než u klasického automobilu. Proto z čistě matematického pohledu by pojistné mělo být spíše dražší než u vozidel s běžným pohonem. Nechceme ale negativně ovlivňovat tento segment vozidel s ohledem na jejich ekologický přínos, proto u nich držíme standardní sazby," vysvětluje cenovou politiku Generali Česká pojišťovna její tiskový mluvčí Jan Marek.

Náklady na opravy jsou vyšší

Elektromobily, které jsou často dynamičtější než výkonově srovnatelná konvenční vozidla, představují pro pojišťovny vyšší míru rizika. "A to nejen pokud jde o dopravní nehody, kdy jsou náklady na opravy kvůli složitější technologii v průměru vyšší, ale také například na zásahy hasičů v případě požáru vozidla. Provoz elektromobilu je navíc tichý, což může zároveň znamenat i vyšší riziko pro chodce. Všechny tyto okolnosti by se mohly v budoucnu projevit do sazeb těchto vozidel," vysvětluje Čapková. Podle Jaroslava Krále, ředitele odboru pojištění vozidel ČSOB pojišťovny, ale současná čísla naznačují, že se frekvence škod příliš neliší od vozidel se spalovacími motory. "Je zde pouze vyšší riziko totální škody, a to v případech, kdy by došlo k poškození a následnému zkratu baterie," doplňuje Král.

Pojišťovny zatím trápí chybějící data. Pokud už evidují nějaké pojistné události, jsou v počtu jednotek, maximálně desítek za rok. Elektrovozy tak pro ně představují určitou míru rizika, ať už se jedná o závady, problémy s výkonem, nebo o likvidace škod.

"U dílčích škod jde o rozsah poškození, respektive rozsah nezbytné opravy vozidla. Někteří výrobci uvádějí nutnost kompletní výměny baterie při jejím sebemenším poškození nebo v případě jakéhokoliv poškození hlavního kabelového svazku. U totálních škod se setkáváme s problematickým stanovováním obvyklé ceny vozidla před pojistnou událostí, která je významně ovlivněna aktuální životností baterie. Ta je přímo závislá jak na způsobu rychlosti předchozích nabíjení, tak i na časovém okamžiku, kdy k samotnému nabíjení dochází," říká Jan Marek.

Rizikovost ukáže čas

Tím ale specifika elektrovozů, se kterými musí pojišťovny počítat, nekončí. "Museli jsme samozřejmě zareagovat i v oblasti asistenčních služeb, kde jsme pro naše zákazníky elektrických vozidel připravili specifické asistenční služby, jako jsou odtah k nabíjecí stanici nebo nastartování při vybitém akumulátoru," říká Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny. "Nová vozidla obsahují čím dál více různých čidel, pomocných systémů a zařízení, které následné opravy a výměny dílů budou výrazněji prodražovat. Elektromobily nejsou výjimkou," dodává.

Dalším specifikem jsou problémy se servisy. "V minulosti jsme naráželi například u značky Tesla na komplikace se značkovými servisy, kdy v Česku nebyl žádný a nejbližší se nacházel v rakouské Vídni. Nyní je už v Praze k dispozici první autorizovaný servis pro tohoto výrobce a my k němu můžeme směrovat klienty," říká Jan Marek.

Kde se ustálí cenová hladina pojištění, přitom zatím není jisté. "Pokud budou ekologicky šetrné vozy ve výpočtu rizikovosti vycházet jako auta, která nezpůsobují škody, pak si bezpochyby zaslouží jejich majitelé slevu. Ale to teprve ukáže čas. I v případě elektromobilů je tedy možné očekávat vývoj a rozdílné postupy pro stanovení pojistného. Zpočátku se budou odvíjet od průzkumu ceny oprav a náhradních dílů a postupně i od zkušeností s likvidacemi konkrétních pojistných událostí," vysvětluje Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.

Článek byl publikován v komerční příloze Víkend HN Autopojištění.