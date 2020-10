Vesmír

Osídlení Měsíce je zase o něco blíž

V jinak prašném prostředí Měsíce se skrývá asi o pětinu více vody, než dosud vědci předpokládali. Dvě studie upozornily, že voda je nejen na zastíněných měsíčních polárních oblastech, ale také na plochách, kam dopadají sluneční paprsky. Zjištění jsou výsledkem programu Artemis, který spadá pod americkou agenturu NASA. Jeho cílem je do konce desetiletí zajistit udržitelnou přítomnost člověka na Měsíci. Voda umožní na povrchu zemského satelitu například pěstování plodin nebo výrobu raketového paliva. To by v budoucnu mohlo výrazně zlevnit logistické náklady cestování do kosmu.