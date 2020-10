Foto: Profimedia Bruce Springsteen se hlásí k dávným vzorům z mládí. Je to jeden z laskavě nostalgických prvků, které pomáhají vytvářet vzpomínkový charakter desky Letter To You.

Říká se, že opravdovým básníkem může být člověk jen v mládí a potom až tehdy, když se jeho cesta chýlí ke konci. Svou letošní deskou Rough and Rowdy Ways to potvrdil Bob Dylan a nyní také Bruce Springsteen titulem Letter To You.