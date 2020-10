Bogdan Trojak vyznává autentická vína a píše verše i knížky pro děti. Jeho texty vznikají obvykle na vinohradu, který vysadil ve Velkých Žernosekách.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Jsou to hlavně knihy o víně, vinařství, plísních, kvasinkách a vzniku humusu. Ale mám rozečtenou i jednu o etymologii, která mě dlouhodobě fascinuje. Jmenuje se The Horse, the Wheel, and Language a je od Davida W. Anthonyho.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Bruna Schulze. Je to polský židovský předválečný autor z haličského Drohobyče. Jeho texty jsou intenzivně poetické a zároveň bláznivé. Jednu jeho povídku dokonce čas od času prožívám ve snu. Moc se to neví, ale miloval ho Bohumil Hrabal.

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Četl jsem verneovky, mým nejoblíbenějším byl román Dvacet tisíc mil pod mořem. To mě zasáhlo a věřím, že trochu Verna je také v mé nové knize pro děti. Jmenuje se Safíroví ledňáčci a Glutaman.

Takže Jules Verne vás dodnes ovlivňuje?

A ještě také historické romány Henryka Sienkiewicze. A polská romantická poezie. Hltal jsem ji asi tak od deseti let, ač jsem všemu nerozuměl. Mickiewicz a Slowacki byli mými vzory, když jsem začínal sám verše psát. A vlastně tihle dva velikáni mohou za to, že jsem se někdy v sedmnácti rozhodl být básníkem. "Vinou" poezie jsem se tedy nestal třeba právníkem…

Existuje kniha, o níž víte, že si ji v tomhle životě určitě musíte přečíst?

Bible. Tou bych se chtěl jednou prokousat. Co mě k tomu vede, asi nemusím vysvětlovat.

Se kterou autorkou byste rád zašel na skleničku, až se zase otevřou kavárny a restaurace?

S Olgou Tokarczukovou. Jednak jsem ji dlouho neviděl, a taky proto, že mi je její psaní (a témata) velmi blízké. A pak s další Polkou − Malgorzatou Lebda, jejíž skvostnou poezii překládám do češtiny. Malgorzaty bych se chtěl zeptat, jak básnířka běhá ultramaratony. A s Olgou bychom si povídali určitě o jejím opusu Knihy Jakubovy.

A se kterým autorem byste se nebál ztroskotat na pustém ostrově? O čem byste si tam povídali?

Byli by to dva autoři, mí blízcí kamarádi: Petr Stančík a Ondřej Hübl. Posledních dvacet let jsme se spolu ještě nikdy nenudili, tak bychom dál vedli debatu o životě, vzájemně bychom se inspirovali, psali a maně se vykrádali.