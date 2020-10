Pavel Kacerle mluvil v podcastu Poprvé o práci na hollywoodských filmech a fotbalových penaltách.

Z vesnice kousek za Plzní dobyl Hollywood. Pavel Kacerle už ve třetím ročníku opustil střední školu, bez znalostí angličtiny vyrazil studovat do New Yorku a splnil si sen, když jako specialista na filmové vizuální efekty pracoval pro studia Lucasfilm nebo Marvel a podílel se na filmech Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3 či Strážci Galaxie.