Práce z domova, home office, teleworking, vzdálená práce či remote work. Ať už se to nazývá jakkoliv, s podzimní vlnou koronavirové pandemie je zpět něco, co do mnoha českých domácností i firem vtrhlo nečekaně a bez přípravy na jaře, doprovázené dočasným uzavřením škol. Bylo to náročné pro všechny. Stala se od jara práce z domova běžnou součástí života, nebo se jí Češi a jejich zaměstnavatelé spíš bojí?

Pokud by manažerka prodeje Ivana Obstová ze start-upu productboard měla shrnout svoji jarní zkušenost z práce z domova, jejíž druhá vlna přišla kvůli pandemii na podzim, tak je v zásadě jednoduchá: "Lidé si musí uvědomit work-life balance. Je potřeba věnovat pozornost tomu, aby se člověk neoddělil od firmy, ale ani od každodenního života." To je jednodušší pro ty, kteří se se zavřením škol nemusí starat o děti. "S ohledem na situaci v rodině si každý mohl a může zvolit, zda zůstane pracovat z domova, nebo přijde do kanceláře. Otcové od malých dětí se snaží do kanceláře spíš chodit, zatímco ti, kteří bydlí sami, pracují většinou z domova," shrnul jarní zkušenost Martin Burián, ředitel softwarové firmy Fragaria. "Aktuálně pracuje vzdáleně v průměru tak 75 procent zaměstnanců, přičemž přibližně polovina přijde do kanceláře aspoň jeden den v týdnu," řekl HN na konci září. Ivana Obstová nabízí těm, kteří na jaře zjistili, že doma pracují moc, anebo naopak málo, a teď se bojí, že home office budou hůře zvládat, svůj recept. "Osobní a pracovní čas se prolíná, v průběhu dne si udělám volno, abych mohla jít vyvenčit pejska nebo si uvařit oběd. Mně funguje plánování, neplánovat si během dne jen pracovní část, ale i osobní aktivity, abych věděla, že tento den chci stihnout třeba něco v domácnosti nebo setkání s někým známým nebo zařizování věcí, které jsou důležité," řekla Obstová, která šéfuje na dálku sedmi lidem svého týmu a zatím žije sama a nemá rodinu. Z pracovního benefitu noční můra?