Všechny země dělají, co jde, aby nemusely zavřít základní školy, hlavně první stupně. Jejich žáci vir šíří jen minimálně. Pokud v Česku pandemie skutečně postupuje tak dramaticky, že nebylo zbytí, je to selhání vlády. Té, která nedávno světu radila, jak covid porazit. Školství ale bylo popelkou nejen za Babiše.

Premiér Andrej Babiš nás ubezpečil, že ví, jaké má současné uzavření škol dopady. "Jsme si vědomi, že to může poškodit firmy i zaměstnavatele," řekl poté, co vláda po středních školách plně zavřela i první a druhé stupně základních škol. Jak příznačné − Babiš zavírá školy a myslí na to, že řada rodičů kvůli tomu bude muset zůstat doma a nepřijde do práce. Ale na to, že přechod na on-line výuku poškozuje především děti a všechny jejich rodiče, si už nevzpomněl. "Je to velká rána nejen pro ekonomiku, ale i pro osobnostní růst dětí," zdůraznil v DVTV Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Pandemie opět ukázala, jak v Česku kašleme na školství a vzdělávání vůbec. Rozhodně to nemůžeme "hodit" jen na Babiše. Dlouhodobě jde o jeden z klíčových problémů naší země.

Proč vlastně vláda po vysokých a středních školách a druhém stupni základních škol nařídila zavedení distanční výuky i na prvních stupních? Ministr zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že mezi učiteli je velké množství nakažených. Ale nerozlišil, kolik z nich připadá na první stupeň, kde se nákaza šíří zdaleka nejméně. Pokud je situace skutečně tak dramatická, že je nutné zakázat přítomnost ve škole i pro nejmenší žáky, je selháním vlády, že takový vývoj dopustila.

Česko je unikátem. Žádná jiná země Evropské unie nyní školy nezavírá. Podívejme se třeba na bohaté Irsko. Epidemiologové tam vládě začátkem října sdělili, že pandemie se šíří tak prudce, že je opět nutný takzvaný lockdown, tedy takřka úplné zmrazení ekonomiky, omezení vycházení a podobně. Doporučili nechat otevřené pouze nezbytně nutné obchody, jako jsou ty s potravinami, a právě školy.

Umíme jen tupě škrtat