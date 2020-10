Foto: HN – Tomáš Nosil Výrobce kvalitního alkoholu. O běžnou produkci lihovaru je stálý zájem a limitovanými edicemi poskytuje Martin Žufánek sběratelům množství příležitostí získat vzácný nápoj.

Dobrá slivovice, gin, nebo snad absint? Pro to všechno existuje jedno synonymum – Žufánek. Teď se i kultovní lihovar, který má recept na to, jak z dobré domácí pálenky vydestilovat dobrý byznys, musí otáčet víc než obvykle. Poprvé jsme si zaplatili reklamu a možná půjdeme do kamenných obchůdků, říká Martin Žufánek.

Obvykle je Martin Žufánek gejzírem pozitivní energie, i když má za sebou náročnou destilační šichtu, při nichž se střídá se svým mladším bratrem. Teď ale v jeho tváři probleskne smutek: "Mám obavy." Vláda před pár hodinami zavřela restaurace kvůli pandemii koronaviru a nejuznávanějšího českého lihovarníka to samozřejmě trápí. Má strach o majitele hospod, jak zvládnou druhou vlnu zavírání. O rodinný lihovar Žufánek, který ročně vyrobí a prodá 200 tisíc lahví špičkového alkoholu, s nímž se pak nezřídka obchoduje za násobně vyšší ceny na aukčních webech, obavy nemá. Bary jsou sice zásadní položka v jeho obratu, ale díky své kultovní pozici, mimořádně věrné základně mnoha tisíc fanoušků a dobře fungujícímu e-shopu to firma z Boršic na Uherskohradišťsku ustojí. reklama