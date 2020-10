Josef Kotrba, prezident poradenské společnosti Deloitte ČR, ještě nezapomněl na pohádky. Nejčastěji si ale teď čte o české a světové, blízké i vzdálené historii.

Které knihy teď máte na nočním stolku?

Leží tam Otázka česko-německá v předvečer velké války od Karla Kazbundy. Problematika česko-německých vztahů mě vždy velmi zajímala. Je to těžké čtení, tak si na tom stolku ještě asi nějaký čas pobude. Vedle toho jsem zhltal posledního Daniela Silvu − jeho Novou dívku. Trochu už vykrádá sám sebe, ale pořád dobré.

reklama

Franz Werfel: Čtyřicet dnů, Vyšehrad, 2015 Foto: Nakladatelství Vyšehrad

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Mám více oblíbenců, trochu se mění v čase. Stále se však vracím ke Karlu Čapkovi a skvělému izraelskému glosátorovi Ephraimu Kishonovi.

Jonathan Lynn a Antony Jay: Jistě, pane ministře, Aurora, 2003 Foto: nakladatelství Aurora

Co jste rád četl, když jste byl malý kluk?

Byl jsem knihomol, četl jsem verneovky a mayovky, z českých knížek pak Trosečníky polárního moře od Františka Běhounka. Ovšem nezapomenutelný dojem na mě udělal Der Struwwelpeter, poněkud morbidní ilustrovaná pohádka od Heinricha Hoffmanna. Kromě výchovné funkce (pohádka je o chlapečkovi, který si hryže nehty, až mu nakonec ustřihnou prsty nůžkami na plech) byla v mém případě přitom uplatněna i vzdělávací funkce jazyková. A pokud jde o výchovný výsledek? Nehty si nekoušu, němčinou se prokousávám. Tu knížku jsem držel v ruce znovu nedávno, když jsem vyklízel byt po rodičích. Byla celá poškrtaná pastelkami.

Timothy Snyder: Krvavé země, Paseka, Prostor, 2013 Foto: nakladatelství Paseka a Prostor

Kterou knihu si v tomhle životě určitě musíte ještě přečíst?

Franz Werfel − Čtyřicet dnů. Začal jsem ji číst minimálně čtyřikrát, ale vždy jsem se dojal tak, že jsem nemohl dál. Měla by to být povinná četba pro každého, kdo si zase zahrává se šovinismem. I když ta kniha pojednává o arménské, a ne židovské diaspoře, nacisté moc dobře věděli, proč ji hodili do ohně mezi prvními.

Se kterým autorem byste rád zašel na skleničku?

S dvojicí Jonathan Lynn a Anthony Jay, autory Ano, pane ministře. Trochu si zavzpomínat na ty skvělé doby, kdy všechno stálo za pendrek.

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let anebo rovnou byste si s ním troufl ztroskotat na pustém ostrově?

Deset hodin v pohodě s Timothym Snyderem, autorem Krvavých zemí a řady dalších knih a studií. Rád bych s ním probral dopady historie, jejich interpretací a reinterpretací na současnost. Na pustý ostrov by to chtělo pak nějakého encyklopedistu, aby z něj spolutrosečník mohl dlouhodobě čerpat náměty. Napadají mě historici Karel Kaplan nebo Zdeněk Tobolka. A proč nechci na pustý ostrov humoristy? Protože jsou to vesměs "depresáci".