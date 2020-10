Britský přírodovědec David Attenborough, který svými dokumenty ovlivnil už několik generací, varuje před úbytkem druhů a klimatickými změnami. Nově promlouvá k lidem také na Instagramu. Naléhavou výzvu k záchraně planety vložil i do svého posledního filmu, který je právě k vidění na Netflixu.

Jen čtyři hodiny a 44 minut trvalo Davidu Attenboroughovi, než na sociální síti Instagram nasbíral jeden milion fanoušků. Čtyřiadevadesátiletý přírodovědec a průvodce dokumentárními filmy tak na konci září rychle překonal mnohé světové celebrity. "Svět je v potížích," vysvětlil hned ve svém prvním příspěvku, proč se na Instagram uchýlil. "Kontinenty jsou v plamenech. Ledovce tají. Korálové útesy umírají, ryby mizí z oceánů… A tento seznam se stále rozšiřuje."

Během své téměř sedmdesátileté kariéry se Attenborough podílel na více než stovce dokumentů, jež zaujaly miliony diváků. Předloni jej na hudebním festivalu v Glastonbury, kde promluvil o škodlivosti plastů, davy lidí přivítaly jako rockovou hvězdu. Když se jeho dokument Blue Planet II, odvysílaný v roce 2017, objevil na síti, chtělo si ho najednou stáhnout tolik Číňanů, že se v zemi dočasně zpomalil internet, napsaly Sunday Times.

Minulou neděli Netflix zpřístupnil jeho zatím poslední dokument Život na naší planetě, který Attenborough označuje za "svědeckou výpověď" o tom, jak se planeta proměnila během jeho života. Není to hezký pohled: vymírání druhů, nadměrný rybolov, drancování deštných pralesů… "My jsme planetu jen nezpustošili, my jsme ji zničili," konstatuje. Attenboroughovo volání po ochraně přírody nebylo nikdy hlasitější.