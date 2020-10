V minulém roce vyhrál baristické mistrovství ČR, spolu s Adamem Gaszczykem stojí za pražskou kavárnou onesip coffee a pracuje i jako pražič v Candycane coffee. Vše se u něj točí kolem kávy, i jeho hračky.

Jojo

Pomáhá mi vypnout, když už bylo kávy moc. Umím s ním spoustu triků, dostanu se myšlenkami jinam a za pár minut se zase mohu ponořit do kávových zrn.

Refraktometr

Tahle věc dokáže číst, kolik kávy se reálně rozpustí ve vodě během přípravy nápoje. Když pak ochutnáváme hotový šálek, můžeme se přesvědčit, jestli je v něm přesně tolik rozpuštěné kávy, kolik ve správném espresu být má. Podle toho upravujeme stupeň pražení.

Ikawa

Vzorková pražička testuje kávu, kterou dostáváme od farem. Protože vzorky upražíme vždy stejně, jediné, co je odlišuje, je jejich původní kvalita, ne to, co s nimi provedeme my v pražírně.

Vlhkoměr

Slouží hlavně pro kontrolu neupražených zrnek. Poprvé měříme, když přijede paleta kávy, abychom věděli, v jaké je kondici. Pak pozorujeme, jak káva stárne, a podle toho upravujeme pražení.