Nechci malovat moc čertů na zeď, říká Věra Jourová ke zprávě o fungování právního státu v zemích Evropské unie, kterou nedávno vydala. Podle ní nejde o stigmatizaci Maďarska či nějakého jiného státu. Maďarský premiér Orbán už ale požádal o její odvolání. A výtky vůči ní zazněly i od Andreje Babiše.

Příliš snadno jsme si zvykli, že nezávislost médií a soudů je v Evropě něčím samozřejmým. Ale základní principy, jako například ten, že v zemi nikdo nemůže stát nad zákonem, jsou v ohrožení. Situace v Česku se rozhodně nedá srovnávat s Maďarskem a Polskem, ale i zde se objevují některé trendy, které jsou varující. Jde například o vliv vlastníků médií na jejich obsah. Tak Věra Jourová v rozhovoru s HN charakterizuje současnou situaci. Jakožto místopředsedkyně Evropské komise minulý týden vydala zprávu, v níž hodnotí nezávislost justice či médií ve všech státech Evropské unie.

HN: Jak v hodnocení dopadlo Česko? Jaké jsou největší chyby a přednosti?

Nejdřív musím říct, že nejde o žádný žebříček členských zemí, kdo je šampion a kdo propadlík. Snažíme se popsat situaci v každé členské zemi a zásadně nevydávat žádná doporučení. Šlo o to popsat, jaké je povědomí v daných zemích o situaci v justici, protikorupčních snahách, médiích a celkovém vybalancování institucí. Pokud jde o českou kapitolu, je to popis důležitých reforem v české justici, ať už je to reforma státních zastupitelství nebo soudnictví. Podle našich hodnotitelů se snaží zlepšit systém jmenování a odvolávání soudců a vnést do toho větší transparentnost. Obě reformy jsou v rané fázi, takže spíš jen konstatujeme, že se na reformách pracuje.

HN: Ve zprávě poukazujete i na možné negativní dopady reformy státních zastupitelství, která by předčasně ukončila funkční období šéfů Nejvyššího či vrchních státních zastupitelství. V čem vidíte hlavní riziko?

Kdyby došlo k nějakému rychlému odvolávání. Protože nyní je to tak, že to může vláda udělat na příštím jednání. A mohlo by hrozit, že je nějaký člověk v té funkci nepohodlný mocným. Připravovaná reforma ale není ten případ. Jde nám hlavně o časovou linku, tedy aby se zavčas oznámilo, že v nějaké době dojde k výměně, protože ty jsou jinak samozřejmě nutné. Jde o načasování a srozumitelnost.