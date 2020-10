Velký vůdce porazil covid-19 a ještě omládl o 20 let! Kdo, Kim Čong-un? Ale kdeže, takovou obrovskou sílu má přece sám prezident Spojených států amerických.

Místnosti a chodby západního křídla Bílého domu jsou v těchto dnech tiché. Osiřely, protože se prezidentovi nejbližší spolupracovníci nakazili koronavirem a uchýlili se do karantény. Ne tak sám Donald Trump.

Vůdce Američanů je nepřemožitelný, superčlověk, na něj žádný virus nemá. Vlastně je to přesně naopak − i ten, co způsobuje nemoc covid-19, by si měl spíš sám dát pozor. Na Twitter to napsal republikánský kongresman z Floridy Matt Gaetz: "Prezident Trump se nemusí léčit z covidu, to covid se bude muset vyléčit z prezidenta." A to není sarkasmus, kongresman Gaetz je velký Trumpův obdivovatel.