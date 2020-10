Bidena vyslalo do boje proti Trumpovi nadšení černošských Američanů. I pro ně je ale často hlavně Antitrumpem.

My známe Joea, Joe zná nás!" zvolal na konci února James Clyburn, černošský kongresman z Jižní Karolíny, a zavelel tím k záchraně potápějící se kampaně bývalého viceprezidenta. Joe Biden měl v tu chvíli za sebou propadáky na úvod primárek v Iowě a New Hampshiru.

Pod lustry z českého křišťálu v muzeu v Cedar Rapids v Iowě, kde se konalo jedno z volebních shromáždění demokratů, zůstal tehdy Bidenovi na konci večera z dvou set voličů potupně jen jediný. O týden později při mítinku v New Hampshiru pak byly Bidenovy úsměvy hodně křečovité a atmosféra rozpačitá. Stát opustil ještě před vyhlášením výsledků a zamířil za příznivci právě do Jižní Karolíny. Co vypadalo jako zoufalý pokus odvrátit krach další prezidentské kandidatury, nakonec vyšlo. Právě přesvědčivé Bidenovo vítězství v Jižní Karolíně díky podpoře tamních černošských voličů napumpovalo do jeho kampaně novou energii a zvrátilo vývoj primárek demokratů.