Nejnovější román Eleny Ferrante Prolhaný život dospělých má zase nakročeno ke světovému bestselleru. Přitom jde spíše o čtení pro dospívající dívky, které ani tentokrát nenabízí klíč k rébusu jménem Ferrante.

Dvanáctiletá Giovanna bydlí s rodiči v nejvyšší části Neapole. Až tam nahoře, na kopci, takže když se chtějí někam vypravit, vždycky jdou dolů. Nejčastěji scházejí na Vomero. Jejich přátelé tam bydlí ve via Suarez, na piaz­za degli Artisti, ve via Luca Gior­dano, via Scarlatti a via Cimarosa. Tady všude to Giovanna dobře zná, zde bydlí mnoho jejích spolužáků z gymnázia, a navíc všechny cesty odtud směřují k parku Floridiana, kde si odmalička hrála s kamarádkami Angelou a Idou. Ten park je synonymem čtvrti plné květin, her a dobrých způsobů.