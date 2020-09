Akcie Tesly vyletěly na přelomu srpna a září prudce vzhůru a následně ještě rychleji spadly dolů až o třetinu. Pro její investory to byly hektické dny. Jeden z nich, zakladatel e-shopu CZC.cz Josef Matějka, ale ukazuje, proč to Tesla ustála: její příznivci jí prostě věří.

Volant se stáčí mírně doleva, auto sjíždí z hlavní silnice na parkoviště, páčka blinkru je ve spodní poloze a z reproduktoru se ozývá… žádné cvakání, ale hlasitý pšouk. A pak ještě jeden. Josef Matějka se rozesměje: "Je to dětinské, já vím. Ale každý se u toho pobaví, nečekáte to. A právě to mě na Tesle baví."

reklama

Zakladatel a bývalý majitel jednoho z největších českých e-shopů CZC.cz auty žije. Dlouhé roky jezdil BMW, luxusním SUV X5, superrychlou limuzínou M550. "Když jsem si ale před pěti lety sedl poprvé do Tesly, zamiloval jsem se. Ani ne tak do designu nebo do technologií, to přišlo až časem. Učarovalo mi, jak ta auta jezdí, jak drží na silnici, jakou mají akceleraci. To pro mě jako člověka, který má rád svižnou jízdu, bylo ohromující," vypráví, když sedíme v jeho stříbrném, bachratém Modelu X a střiháme zatáčky pod Strahovem. Aby doložil svá slova, sešlápne pedál a vůz s výkonem bezmála 800 koní vystřelí vpřed.