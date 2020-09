Foto: archiv Markéty Marvanové „Mnoho vakcín skončí ve fázi klinických studií, protože nejsou dostatečně efektivní nebo bezpečné,“ upozorňuje děkanka montanské College of Health Markéta Marvanová.

Do čela farmaceutické fakulty v Montaně usedla v době, kdy sílila pandemie koronaviru a škola dostala dva a půl milionu dolarů na vývoj vakcíny. "Tlačí nás čas. Potřebujeme co nejvíce vakcín, kdyby nějaká při testování či užívání selhala," říká Markéta Marvanová, která žije ve Spojených státech už 16 let.

Moc se omlouvám, právě jsme řešili peníze," vysvětluje z obrazovky počítače světlovláska s milým úsměvem, proč se na smluvený rozhovor přihlásila o něco později. Zatímco v Praze už je skoro tma, v Montaně mají pravé poledne. Na energické čtyřiačtyřicátnici vůbec není poznat, jak náročné měsíce má za sebou. V únoru se stala děkankou Skaggsovy farmaceutické fakulty na Univerzitě v Montaně, v červenci pak děkankou celé Vysoké školy zdraví ("College of Health"). Mezitím ale v březnu vypukla celosvětová pandemie koronaviru, která její práci významně ovlivnila. Vědce výzkumného centra tamní fakulty oslovil Národní institut pro zdraví, aby se pokusili proti covidu-19 vyvinout vakcínu. Zároveň jim na výzkum poslal 2,5 milionu dolarů. V současné době společně s institutem vybírá fakulta vhodné kandidáty pro preklinické a klinické studie. Vakcína by podle optimistických odhadů mohla být pro pacienty připravena koncem příštího jara. "Přesnější představu budeme mít po ukončení klinických studií v listopadu, které probíhají po celém světě včetně USA," odhaduje Marvanová.