Český multimilionář chce, aby jeho peníze pomáhaly lidem i po jeho smrti, a podle toho sepsal závěť. Již dnes patří Martin Hausenblas k nejštědřejším podnikatelům. Rozdá až 20 procent svých příjmů. Inspiroval se v rodině i v cizině.

Po roce registrovaného partnerství se multimilionář Martin Hausenblas rozhodl sepsat závěť. Primárně chce zaopatřit svého muže Alexe, s nímž se před dvěma lety seznámil při pobytu v Dominikánské republice. Nyní společně žijí nedaleko Ústí nad Labem. Při sepisování závěti si vzpomněl i na jeden ze svých starších, ale důležitých slibů. Dvěma nadacím, které dlouhodobě podporuje, kdysi oznámil, že jim jednou odkáže třetinu podílů ve svých firmách. Nedávno to u notáře potvrdil. A byl by rád, kdyby k takovému kroku inspiroval i další movité lidi. Hodnotu darovaných podílů odhaduje na 200 až 300 milionů korun.

HN: Už víte o někom, koho jste svou závětí inspiroval?

Vím o třech lidech, kteří jsou docela slibní, a zdá se, že by mohli ve svých závětích nadacím něco odkázat. Není to ale věc, o které bych měl mluvit. Musí si to promyslet. Takový krok neuděláte ze dne na den.